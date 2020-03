Magaly Medina no se guardó nada contra Gonzalo Núñez después que Alexandra Hörler renunciara a Exitosa Deportes que conducía junto al polémico periodista deportivo, tras varias peleas y discusiones, y sobre todo, un sinfín de comentarios machistas, indicando que no quería “estar expuesta más a este tipo de cosas”.

“El tipo (Gonzalo Núñez) es un patán, el que tiene el privilegio de haberle dado un micrófono. No es un periodista, es un patán. Podía discrepar con ella alturadamente, pero la minizaba malcriadamente todos los días en su programa”, indicó la ‘Urraca’ en su programa.

Magaly Medina indicó que Alexandra Horler no es “santa de su devoción” y “siempre que he podido la he criticado (...) pero creo que ahora tiene toda la razón del mundo”.

La estrella de ATV sostuvo que pese a que había otros periodistas con Alexandra Horler y Gonzalo Núñez en el panel, nunca la defendieron: “Nunca dijeron nada”.

“Ya no va a tener que soportar (a Gonzalo Núñez). ¿Está en la radio opinando al público de esa manera? No recuerdo por qué lo sacaron de América Televisión, pero debió ser por una falta muy grave”, recordó Magaly Medina.

Finalmente, la ‘Urraca’ lo llamó “hombre de las cavernas, básico, un animal en un micrófono. Tiene gestos medios raros. Habría que verlo más a menudo. Lo dejo como tarea”, concluyó.

Magaly Medina arremetió contra Gonzalo Núñez. (Video: Magaly Tv. La firme)

BROMAS SOBRE SU ASPECTO FÍSICO

En diciembre del año pasado, la periodista Alexandra Horler cuadró a su compañero en la conducción, Gonzalo Núñez, durante el programa Exitosa Deportes. El segmento ya estaba por finalizar cuando la exfigura de América Televisión quiso hablar sobre la jugada de Cristiano Ronaldo a los 2.52 metros de altura. “El delantero portugués alcanzó una altura de 2.56 mts antes de cabecear el balón. Es decir, logró despegarse 72 centímetros del suelo (...) Para ganar altitud, ya sabes esto Alexandra, la persona debe ejercitar el glúteo”, expresó.

Este comentario molestó a la conductora, quien no entendía por qué ese dato solo iba dirigido a ella y no a sus demás compañeros. “¿Y por qué me dices eso a mí? Ejerciten ustedes pues sus glúteos, caramba. Lo que tiene que aguantar una" En ese momento, Gonzalo dijo una infidencia sobre Alexandra: “No te piques si tú tienes unos gluteazos”. Con esta frase, la rubia le exigió que la respetara. “Caramba, respétame, oye. Estamos al aire, estamos en vivo. Respeta”

Al final mantuvieron un tenso enfrentamiento mientras que los otros panelistas solo atinaban a reírse.

Gonzalo Núñez: Es la verdad. El músculo lo tienes bien desarrollado.

Alexandra Horler: Respeta. Eso es una grosería, es una falta de respeto contra la mujer. Pide disculpas. Eso no se dice.

Gonzalo Núñez: No, no se ha picado.

Alexandra Horler: No, no. Es una grosería, es de mal gusto, pero me estás faltando el respeto ¿A quién le importa eso? Si están acostumbrados en la calle a decir eso a las mujeres, es problema de ustedes. Pero acá en el programa se me respeta.

Gonzalo Núñez: ¿Aceptadas las disculpas o no?

Alexandra Horler: Pídele disculpas al público también.

Gonzalo Núñez: Disculpas al público, también. Listo.