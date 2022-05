Magaly Medina pisó el set de ‘JB en ATV’ y causó furor al revelar uno de sus secretos más íntimos. La conductora de televisión recordó el día en que se bajó su prenda íntima en pleno baile con bailarina y durante la transmisión de su programa. Esto hizo que la ‘urraca’ confesara una intimidad .

“Tus detractores siempre te recuerdan cuando en pleno baile te bajaste el calzón, ¿te acuerdas?”, le dijo el niño Arturito interpretado por Jorge Benavides. Magaly aprovechó el momento para aclarar esa anécdota.

“Claro, tenía doble calzón ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que no tenía calzón , qué voy a hacer, la gente no se olvida”, dijo la conductora de ‘Magaly TV La Firme’.

Sin embargo, su íntima confesión vendría después cuando, entre risas y generando el escándalo en el set, la ‘urraca’ confesó que no suele usar prenda íntima cuando está en su casa.

“Tenía un hilo dental subido acá y no el verdadero el que me bajé, aunque normalmente sí ando sin calzón, jajaja, en mi casa quise decir ”, señaló.

TROME | Magaly habla sobre la vez que se bajó su prenda íntima EN VIVO: “Normalmente ando sin calzón”

MAGALY ARREPENTIDA POR NO PUBLICAR UN AMPAY

Magaly Medina reveló que una vez le perdonó un ampay a Bárbara Cayo porque la actriz la llamó llorando y le suplicó que no sacara un video de ella besándose con un hombre, esto luego del escándalo con Carlos Thorton.

A inicios de la década de los 2000, la mayor de las Cayo se encontraba casada y su matrimonio terminó luego de que fuera ampayada besos con Carlos Thorton, su compañero de reparto en Torbellino.

Ahora, la misma ‘urraca’ brindó detalles de otro ampay que tenía sobre Bárbara Cayo, pero que nunca vio la luz. “ Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata ”, explicó en JB en ATV.