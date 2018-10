Magaly Medina habló sobre los dos años de casados que cumplirá con Alfredo Zambrano

Magaly Medina reconoció que ella y su esposo Alfredo Zambrano no son expertos bailarines, pero la pasan bien y pronto cumplirán dos años de casados.



El video que subiste a tus redes donde bailas con tu esposo tiene más de cien mil reproducciones.

Ninguno de los dos baila bien, pero nos divertimos horrores cuando lo hacemos.



Eso es lo importante, ¿sigues en Chimbote?

No, llegué ayer a Miami y me quedaré hasta el martes. Mi esposo viene mañana y pasaremos aquí el feriado.



Pronto van a cumplir dos años de casados y muchos no apostaban por su unión...

Sí, pero la gente que realmente nos quiere está feliz de haberse equivocado.