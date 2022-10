Magaly Medina empezó su programa de este viernes anunciando la visita de Marisol, con quien hablará de las ‘robamaridos’. En ese momento, la urraca aprovechó para hacer una aclaración, luego que Giuliana Rengifo se haya sentido aludida cuando se refirió a las ‘pelanduscas’ de Gisela Valcárcel.

“Acá que nadie se haga la víctima, a quien le caiga el guante que se lo chante, en este programa no mencionamos nombres, el que quiera llamarse a sí mismo runruna o alguno de los apelativos que uso en este programa para hablar en genérico, su problema será... acá hablamos de un montón de fulanas, que también es un sinónimo de pelanduscas, una palabra castiza, como bataclana”, comentó la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, la periodista pidió que tengan mucho cuidado con interpretar el uso de las palabras. “Yo no he dicho pelandusca igual a fulana de tal, para mí pelanduscas es genérico, es como decir lagartas, runrunas, la que se siente y diga soy yo, es su problema, acá no señalamos con el dedo a nadie” , acotó.

Magaly Medina aseguró que no señaló a nadie en específico como ‘pelandusca’.

¿POR QUÉ MAGALY DIJO PELANDUSCA?

Magaly Medina se volvió a despachar con todo contra Gisela Valcárcel este jueves, luego que la Señito anunciara una bomba con Giuliana Rengifo para este sábado a través de sus historias de Instagram. La urraca, fiel a su estilo, aseguró que no le tiene miedo a la rubia y hasta calificó de ‘pelandusca’ a la cumbiambera.

“¿Crees que porque agarras a una de tus pelanduscas me voy a morir de miedo? Mira cómo estoy temblando de miedo, por favor, una pastilla, un agua de azahar, un tranquilizante, un anís... por favor, yo estoy acostumbrada a batallar contigo años de años... ahí está la que dice que no respondía”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, indicó que muchos no han visto sus ‘epicas peleas televisivias’ y aseguró que Gisela nunca se quedó callada a sus ataques y siempre supo cómo contestar. “Y cuando no contesta, porque es bien cobarde, entonces recurre a sus monos con metralleta. Siempre ha tenido pelanduscas, chupes y sobones que han contestado todo tipo de infamias por ella”, acotó Magaly Medina.

Por si fuera poco, recordó los orígenes de la ‘Señito’ y resaltó que fue una bataclana. “Se contesta con la realidad, no con chabacanerías, pero qué le vamos a pedir a Gisela, francamente es una exbataclana, era una bailarina de café teatro, una bataclana, una bailarina de programa cómico... ella responde a su nivel. Da la cara Gise no te escudes en tus pelanduscas de turno”, concluyó la urraca.

TE PUEDE INTERESAR

Rodrigo Cuba llevó a hija que tiene con Melissa Paredes al cumpleaños de la madre de Ale Venturo

Marisol destruiría a Giuliana Rengifo este viernes: “Magaly, hoy te visito para hablar de las ‘robamaridos’”

La Chuecona bajó su tarifa en Onlyfans: ¿cuánto cobra ahora?