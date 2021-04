Hernando de Soto explicó a Magaly Medina por qué eligió a Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, como asesor ad honorem para su campaña. El presentador de Porque hoy es sábado con Andrés siempre está al lado del candidato de Avanza País en todos los mitines.

“A los políticos les gusta ver los programas políticos, que es un lente pequeño, que ayuda a sectores A y B, pero a los sectores C, D y E, que es la mayor parte del Perú les gusta deportes, arte y farándula; dentro de ese círculo entra ‘Chibolín’”, dijo Hernando de Soto.

Sin embargo, para Magaly Medina, la teoría de que el economista tenga como asesor al presentador para ingresar a los sectores C, D y E no es viable porque “no tiene gran alcance” y puso como ejemplo a su programa, pues mayormente lo ve el sector B.

“Yo tengo que refutar esa teoría porque desde que tengo mi programa, hace 24 años, el público que me pone en la punta del rating es el sector B: el más educado y el más pudiente es el que me ha puesto en la cima. ‘Chibolín’ no tiene gran alcance”, concluyó la ‘urraca’.

Trome - De Soto habló sobre 'Chibolín'

‘CHIBOLÍN’ ACOMPAÑA A DE SOTO EN CAMPAÑA

En las víspera de su cierre de campaña, el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, estuvo acompañado del conductor de televisión Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, quien se desempeñó como presentador en un evento realizado en el distrito de Sala, en la región Ica.

Durante su participación, el también cómico calificó al aspirante presidencial de tener un “cerebro maravilloso” para tomar decisiones.

“Ese es Hernando de Soto. Tuvo ese cerebro maravilloso para juntar esa dupla (general del Ejército (r), José Williams Zapata, y general PNP Marco Miyashiro) y decir ¿qué quiere al país para combatir la delincuencia) Y para combatirla se necesita estrategas”, señaló Andrés Hurtado.

Con respecto a su participación en la campaña de Avanza País, confesó que él sólo es una persona que utiliza un lenguaje para que la gente pueda entender.

“Yo soy una persona que trabaja en un canal de televisión y sirvo como presentador. Solo para eso sirvo. Para un lenguaje que ustedes me puedan entender”, aclaró.

Es preciso indicar que Hernando de Soto arribará mañana a la ciudad de Arequipa, lugar donde nació, para cerrar su campaña presidencial. Su llegada está programada para las 13:00 horas y realizará un recorrido en caravana.

En su mensaje, dará especificaciones sobre sus planes de gobierno favorables para la región sureña y el país en su conjunto, entre ellos dotar de agua potable y desagüe a vastos sectores de la población.