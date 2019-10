Magaly Medina se burla otra vez del peso de Marina Mora: "Ahora se está comiendo todas las piernas de pavo con gusto"

Magaly Medina , en plena época de empoderamiento de la mujer, no deja de referirse despectivamente cuando se trata de hablar de Marina Mora, a quien en años anteriores la criticó duramente, especialmente, por su físico y hasta comparó su cuerpo con la forma de tres roperos. En esta ocasión, la 'Urraca' nuevamente se refirió al peso de la exreina de belleza y recordó la anécdota que contó Jéssica Newton y la criticó por lucir unos kilitos de más.

Magaly Medina emitió en su programa parte de una entrevista que Marina Mora dio en un diario local donde se refirió a las críticas que recibió por, supuestamente haber criticado la presencia de la exmiss España transexual en la ceremonia de coronación del Miss Perú y se refirió a los dimes y diretes que ha tenido con Jessica Newton en los últimos meses.



Asimismo, se dio tiempo para responderle a la organizadora de concursos de belleza sobre la anécdota que contó en 'El Valor de la Verdad', en la que dijo que descubrió a Marina Mora escondiendo un plato de comida debajo de la cama.



"Nunca respondí en su momento, porque para mí cuando me lo contaron me sorprendí el nivel, no es de gente que se maneja con respeto. Nunca sucedió y me parece increíble que alguien pueda guardar comida debajo de la cama", dijo Marina Mora.

Magaly Medina humilla a Marina Mora burlándose de su físico. (Video: ATV)

Esto fue aprovechado por Magaly Medina para despacharse nuevamente en contra de Marina Mora y volver a criticarla por su peso, tal como ya ha hecho en anteriores ocasiones.



"Yo no sé si en aquella época habrá escondido una pierna de pavo bajo la cama, pero lo que sí sabemos es que ahora debe estarse comiendo todas las piernas de pavo... Ahora yo creo que se está comiendo todas las piernas de pavo con gusto, porque como no está concursando... Bueno, ya no necesitas esconder ninguna pierna de pavo, Marina Mora", se burló Magaly Medina.

JÉSSICA NEWTON LE RECOMENDÓ PSICÓLOGO



Al ser entrevistada por el programa de Magaly Medina, Jessica Newton aseguró que "tengo cosas más interesantes qué hacer que contestarle a la gente que quiere hacerse famosa conversando conmigo", en clara referencia a Marina Mora.



"Yo le deseo lo mejor, pero yo hace varios años que no tengo ningún tipo de relación con ella", agregó Jessica Newton y le recomendó que vaya al psicólogo porque "la verdad, no tengo tiempo"



Finalmente, recalcó que no tiene la intención de responderle a nadie en particular. "Solamente puedo decir que la gente exitosa es la que se dedica a su propia vida".



"Yo no miento, si hay algo que tengo es que yo no miento. Habrá gente que tiene mala memoria, pero yo no miento. A la gente lo único que le recomiendo en general es que deje vivir mi vida y que viva la suya, creo que así les iría mejor"