NO LE AFECTA. La periodista Magaly Medina prefiere ignorar el ofensivo y desatinado mensaje que le envió por interno Giuseppe Benignini, expareja de Micheille Soifer y quien es conocido popularmente como el ‘Principito’, luego que en su programa destapara el nuevo oficio del modelo venezolano.

En el mensaje que terminó exponiendo públicamente, el ‘Principito’ le ofreció sus servicios sexuales a la conductora de “Magaly TV: La Firme”, además aprovechó para burlarse de su esposo, el notario Alfredo Zambrano.

Horas después de que recibió el texto, Magaly Medina reapareció en sus redes sociales; sin embargo, no emitió ningún comentario respecto a Giuseppe. Lejos de eso, mostró que está disfrutando su fin de semana al lado de sus seres queridos.

“Voy a limpiar las hojas secas y la hierba mala de mi huertito y las grandes satisfacciones con las que uno se encuentra es esto, miren ustedes. Es realmente una maravilla, esa es la satisfacción de tener un huertito pequeño en casa”, dice la conductora de TV mientras muestra que en su huerto creció fresas.

En otro clip, mostró que su papá iba almorzar un delicioso ceviche. “Mi papá va a almorzar su ceviche”, acotó.

Irrespetuoso. Giuseppe Benignini le respondió con ofensas a Magaly Medina después de que la ‘Urraca’ sacara un informe en donde confirma que trabaja como gigoló.

El ‘Principito’ le envió un mensaje a la ‘Urraca’ en donde le ofreció sus servicios sexuales y se burló de su esposo, Alfredo Zambrano.

El ex de Michelle Soifer publicó una historia en donde se lee el mensaje que le envió a la periodista de espectáculos a su cuenta de Instagram.

“Hola Magaly, buenos días por lo que me mandaron anoche y pude ver en redes sociales, compraste mi material y lo disfrutaste con los de tu producción. Sé que el notario no lo tiene como yo lo tengo y nunca se moverá como yo lo hago, pero tranquila que no le diré nada. Solo quería agradecerte por disfrutar de mi contenido y de todo el amor que me tienes. A ti te puedo hacer mejor precio y que disfrutes de mis masajes, ya que el notario no sabe hacer nada de eso, aparte que necesitas colágeno de lo viejita que ya estas y tengo mucho para dar”, se lee en el mensaje.

