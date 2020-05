No podía creerlo. Magaly Medina se dio con la sorpresa de que Maricarmen Marín conducía el espacio de Mujeres al Mando sin acompañantes. La periodista indicó que la cantante no está preparada para conducir un programa periodístico.

“Estaba mirando algo que me pareció chocante(...) en Mujeres al Mando, como ustedes saben, cubren todo lo del COVID-19. Thais Casalino que lo venía conduciendo de manera equilibrada, de pronto le pusieron a Maricarmen Marín, pero ahora la mandaron a la calle a Thais y la pusieron al mando a Maricarmen Marín. Lo digo de manera profesional, incluso personalmente me puede caer simpática, hay que quitarse las emociones para criticar, de verdad es un gran florero, pero a los floreros no se les pone a hablar”, precisó Magaly Medina.

Además, Magaly Medina imitó a Maricarmen Marín y la tildó de la nueva “suavecita” de la televisión peruana. “En un programa de corte periodístico, Maricarmen Marín es como si a mí me mandaran a cantar (...) le hubieran puesto a Katia Palma al costado para que lo haga mejor”, indicó la periodista.

Magaly Medina también habló de Thais Casalino e indicó que debe sentirse mal de reportarle a Maricarmen Marín. “Yo me hubiera sentido (...) que me pongan un Federico Salazar, pero Maricarmen Marin, por favor”, expresó su disgusto la periodista con la conducción de la cantante.

Magaly destruye a Maricamen Marín

