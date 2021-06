Magaly se quedó impactada: Doctora confirma con su DNI que su firma es una carita feliz

Magaly Medina se quedó muy sorprendida al ver que la firma de la doctora que avalaba el examen toxicológico de John Kelvin era una carita feliz, hecha con puño y letra. Al respecto, la pelirroja conductora se llevó una gran sorpresa al confirmar la rúbrica era verídica.

La doctora Olga Chunga se comunicó con la producción de Magaly Medina para confirmar que su firma es una carita feliz y es la misma que aparece en su DNI.

La popular Urraca dijo que, en un inicio, le pareció muy gracioso encontrar este tipo de hechos en un documento oficial, pues nunca había visto que alguien firme así en un DNI.

“La doctora me acaba de enviar su DNI y esa es su firma, aunque usted no lo crea de Ripley. Me parece graciosos y risible, peor es su firma. La primera vez en la historia que veo un DNI donde firman así. Todo puede suceder en este mundo del Señor”, comentó muy sorprendida.

SE RÍE DE LA FIRMA

Magaly Medina le respondió fuerte y claro al cantante de cumbia John Kelvin luego que este le etiquetara en la prueba toxicológica que se hizo para demostrar que no consume cocaína, marihuana, ni ningún otra droga o fármaco.

La conductora aclaró al cumbiambero que a la única persona que tiene que darle explicaciones es a su esposa Dalia Durán, ya que ella fue quien lo denunció por violencia familiar.

“Lo que a mí me asombra es que haya publicado en sus redes sociales su prueba toxicológica etiquetándome a mi programa y a mí en Instagram, cosa que no entiendo”, dijo la conductora de Magaly La Firme.