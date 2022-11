Dos bomberos aeronáuticos fallecieron en el accidente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La tragedia conmovió a los peruanos, sobre todo, a los personajes de la farándula como Magaly Medina, quien dio un mensaje de empatía.

Ella comentó que ha visto a internautas pidiendo que reabran el aeródromo para ir a divertirse. “Estoy viendo que en momentos tan delicados como lo que está viviendo, actualmente, el país con respecto a este avión accidentado y 2 bomberos fallecidos”, inició.

“Veo en redes sociales a gente desesperada por tratar de conseguir un vuelo porque ‘tiene una reunión importante con sus amigos, porque el sábado se les escapa de las manos y tienen que salir por la noche’”, comentó indignada.

Ante ello, la periodista de espectáculos quedó sorprendida porque algunos prefieren ir a fiestas ante un devastador incidente. “Díganme, ¿eso no es falta de sensibilidad con lo que está pasando c on las familias que sí tienen razones poderosas como para retornar o salir del país que tienen un familiar enfermo, que tienen alguien grave en casa, que sí necesitarían una aeronave para poder llegar a su destino?”, señaló.

De igual manera, aconsejó a los usuarios que piensen sobre los fallecidos antes de pensar en ir a fiestas. “Hay que parar con esto, es falta de sensibilidad, hay que tener un poco de empatía con el sufrimiento ajeno” , finalizó.

