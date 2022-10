John Kelvin quedó en libertad después de estar un año en el penal de San Juan de Lurigancho por agredir a su esposa, Dalia Durán. La decisión judicial sorprendió a Magaly Medina, quien brindó un espacio para comentar sobre la decisión de la jueza.

“ Hoy no es una noche para bailar porque nosotros, a diferencia de otros artistas de la farándula, no vamos a aplaudir por la libertad de John Kelvin. Nosotros no porque en este programa fue Dalia Durán, quien vino a hablar y a denunciar lo que ella cayó por muchos años”, indicó.

“ Yo quiero que hoy todos recuerden el rostro de Dalia Durán, quiero que el rostro de Dalia Durán hace más de 18 meses cuando vino a este programa, cuando se atrevió a denunciar, cuando se atrevió a alzar la voz”, añadió.

De igual manera, la popular ‘urraca’ está indignada por la sentencia que le dieron al cantante. “ Resulta que a Dalia Durán la han ‘cacheteado’, la justicia le ha dicho: ‘Tú me has mentido’”, señaló dando las pruebas de los médicos que analizaron el caso. La cubana presentó “lesiones genitales y paragenitales” y “John Kelvin dio positivo a cocaína”.

Por si fuera poco, Medina no puede creer lo que dijo el abogado del exmiembro del Grupo 5, quien justificó los golpes como leves, y los personajes que agradecieron la libertad. “Hoy día escuchaba que el abogado de John Kelvin decía: ‘Las heridas que ella tenía era solo para que le den unos días de descanso médico’”, mencionó. “Todavía hay artistas que hoy aplauden” , agregó.

