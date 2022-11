Magaly Medina recibió en su set este jueves a la cantante folclórica Analí Sotelo, quien denunció a su pareja, Alfredo Rodríguez Fajardo de 42 años por haberla masacrado a golpes el pasado martes. La urraca se mostró indignada por la reacción de las autoridades cuando la artista quiso denunciar a su agresor.

“Su cara me hace acordar al rostro de Dalia Durán. Ella pertenece al medio artístico y ese hombre era locutor de radio, tenía un programa deportivo y ella lo contrató para presentar sus conciertos”, refirió la periodista visiblemente incómoda por la situación . “Está con el rostro desfigurado aún, porque tiene las marcas de los golpes y patadas ”, agregó.

Magaly aseguró que el sujeto está como no habido y que al momento nadie lo busca. “Hoy vamos a exponer su rostro y vamos a pedirles a todos que denunciemos a la primera comisaría cercana para que lo detengan por esto”, dijo indignada.

Analí Sotelo aseguró que luego de la agresión llamó a la policía de Abancay pero no la quisieron atender porque era feriado. Ante esta situación decidió hacer una transmisión en vivo por sus redes sociales para evitar que salga impune. “No tuve respuesta de la Policía. Mi tío me encontró mal y me llevó a la comisaría, cuando me revisaron, diagnosticaron lesiones leves ”, refirió.

MAGALY INDIGNADA POR RESULTADO DEL MÉDICO LEGISTA

Magaly Medina se mostró asombrada al escuchar el resultado del médico legista. “¿Lesiones leves? Por favor, pongan la cara de ella, cómo puede decir un médico que esta es una lesión leve” , dijo indignada la urraca.

Por su parte, Analí Sotelo aseguró que había sido víctima de un intento de feminicidio. “Él me decía que me iba matar, si mi hija no llegaba en ese momento... ahí fue donde se escapó de la casa”, refirió la cantante.

