Magaly Medina regresó en vivo a su programa este lunes, luego de unas vacaciones por Estados Unidos durante la semana de las Fiestas Patrias. La urraca se mostró indignada puesto que en los últimos días, varios medios de comunicación comentaron que apareció en bikini y dejó ver su ombligo, luego de varios rumores sobre esa parte de su cuerpo.

“El hedor de la política ya da náuseas, pero sin embargo, estos días los peruanos estábamos más preocupados por mi obligo, por si yo tenía ombligo o no tenía ombligo... donde tocamos en política sale pus, porquerías, la corrupción nos está asfixiando pero sin embargo, en fiestas patrias y preocupados de que tenga ombligo o no”, acotó la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido consideró ‘ridículo’ y ‘atorrante’ que ese tema haya acaparado la atención de los peruanos. “No sé de dónde salen estas leyendas fantasiosas, otros días pensarán que tengo un ojo artificial”, indicó la urraca.

Finalmente, aseguró que está acostumbrada a que hablen de ella y resaltó que siempre ha usado bikini, desde que era una niña. “Mi primer bikini fue hecho de trozos de una cortina vieja que mi mamá ya no quería. Hasta el día de hoy me lo seguiré poniendo, hasta que el cuerpo me dé, pero estarse fijando en esos detalles, por Dios...”, concluyó Magaly Medina.

Magaly Medina se mostró sorprendida por la atención que acaparó su ombligo, mientras nuestra política está plagada de pus.

