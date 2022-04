Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa de este lunes para criticar el caos que se desató desde tempranas horas de la mañana en ocho regiones del país, por el paro de transportistas que reclaman por el alza de los precios del combustible.

“Como peruana estoy devastada, conmovida por lo que está pasando en nuestro país. Esto no es ajeno a ningún programa de tv, a ningún medio ni a cualquier ciudadano. Yo tengo este programa pero también soy ciudadana, también compro cosas en el mercado”, dijo la urraca.

Asimismo, indicó que el caos que vivimos hoy no se ve hace mucho tiempo. “Esta pérdida de control, desorden, vandalismo. La gente que dirige nuestro gobierno no sabe gobernar, todo se les escapa de las manos, en todo el país. Han mostrado una barbarie, actos incontrolables, donde la policía se muestra casi sin recursos. No hay un líder, una persona que diriga el país, estamos convirtiéndonos en una tierra de nadie”, aseguró la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina lamentó que estemos viviendo en zozobra y resaltó los saqueos en un market en Ica y en un Makro al norte del país. “Corriendo con las cajas de cerveza, gente delincuencial, gente aprovechándose de las circunstancias, aterrorizando a los vendedores del mercado que tuvieron que cerrar por el susto del saqueo. ¿Cuántos millones de soles está perdiendo en país en estos momentos de paralización y no vemos que las cosas se resuelvan”, agregó la urraca.

“Parece una guerra interna porque no hay nadie que pueda protegernos”, indicó la conductora.

TE PUEDE INTERESAR

EEG no salió al aire por crisis que se vive en el país: “No podemos ser ajenos a nuestra realidad”

Juan Víctor acusa a Andrea San Martín de no querer entregarle a su hija pese a que tiene COVID-19

Yiddá sobre robo de cervezas en centro comercial: ¿Gente necesitada o delincuentes de M?