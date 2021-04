¡QUÉ FUERTE EL MENSAJE! Magaly Medina usó sus redes sociales para enviar un mensaje que muchos indican se trataría de una indirecta para su expareja Alfredo Zambrano, con quien finalizó su relación hace una semana.

En reiteradas oportunidades, Magaly Medina ha mencionado que es una mujer super ocupada dando a entender que ese pudo haber sido uno de los motivos del fin de su relación.

“Quédate con quien te busque como se busca un enchufe cuando te queda 1 % de batería”, se lee en el mensaje de Magaly Medina que muchos han precisado se trataría de una indirecta para el notario.

Magaly Medina y su mensaje en Instagram

‘ENTERRÓ' AL NOTARIO

Magaly Medina indicó que la vida continua tras el fin de su matrimonio y que no estará deprimida porque es una mujer empoderada.

“He venido de negro porque me han dicho que tengo que hacer duelo, que no es posible que no llore en un rincón deprimida, pero si mi profesión es sonreír y alegrarlos a todos ustedes. Dime, ¿Quién se ha muerto porque ha terminado con un hombre? ¿Qué mujer empoderada que no se quiera a si misma se ha muerto y tenga que guardar duelo? ¡No me da la gana de guardar duelo! Ya estoy muy vieja para guardarle duelo a alguien”, dijo Magaly Medina.

