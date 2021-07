Magaly Medina indicó que no le pareció correcta las disculpas de Jainer Pinedo, más conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, que acusó a Vania Bludau y a la cantante Melody de ‘discriminarlo’ por no querer tomarse fotos con él cuando se los pidió.

“Si vas a pedir disculpas así, mejor no lo hagas, quédate en tu casa ya. Están de más esas disculpas. Lo único que ha hecho es bailar una canción conocida que se volvió un viral, nada más. Solo tiene 5 minutos de fama y mañana ni siquiera sabemos quién es el ‘Ingeniero bailarín’”, dijo la ‘urraca’.

Magaly Medina llamó “desubicado” al ‘Ingeniero bailarín’ y se percató que en la foto que se tomó con la cantante Melody que le había agarrado la cintura, algo que ya había contado Vania Bludau.

“Se ha desubicado bastante. Aquí el resto ya está desubicado hace tiempo. Agarra de la cintura a Melody tal como dijo Vania Bludau. Y él había dicho que la había agarrado del hombro. Pues eso de agarrar la cintura hay que pedir permiso cuando no la conoces”, concluyó.

EL ESCÁNDALO

Jainer Pinedo denunció a través en sus redes sociales haberse sentido discriminado por Vania Bludau luego de que ella se negara a tomarse una foto con él en el programa ‘Mujeres al mando’.

Según contó El ingeniero bailarín, Vania Bludau no tuvo formas para decirle que no quería tomarse una fotografía con él y preció que ella le pidió que no le tocara el hombro para evitar el contagio del coronavirus.

“Fui a pedirle una foto. Me vio y me dijo ‘put... que asco’, es la impresión que me dio. Me vio con esa manera como ‘quién eres tú’, le dije a la ‘Llamita’ tómame una foto, me voy a ponerme detrás, a su izquierda, le agarro de su hombro y me dice ‘No me agarrares, no me agarres’”, indicó el Ingeniero Bailarín.

Posteriormente, Vania usó sus redes sociales para responderle a Jainer y, de paso, ponerlo en su sitio por acusarla de discriminadora.

“Alta alcurnia: Crecí en Pueblo Libre, jugando en el parque de mi cuadra. Amigos de alta sociedad: amigos que son gente de producción, los cuales me conocen desde el 2012 cuando me inicié en televisión y los quiero mucho”, escribió la pareja de Mario Irivarren en su cuenta de Instagram.

Vania Bludau sostuvo que sí se tomó dos fotos con el ‘Ingeniero bailarín’ y no, como quiso dar a a entender, que lo quiso apartar.

“Alucinada: Por no querer que me prensen de la cintura para una foto porque es incómodo sobre todo de desconocidos. (Cuando realmente me tomé un selfie y después otra foto). Discriminación y racismo: Son acusaciones graves de perspectivas personales del señor”, agregó.