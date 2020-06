VÍCTIMA DEL CYBERBULLYING. Magaly Medina expresó su incomodidad en su cuenta de Facebook porque un grupo de bots intenta desactivar su cuenta de Instagram. La periodista decidió adelantarse a este movimiento y lo inhabilitó. Además, acusa a Andrés Wiese de estar detrás de estos ataques.

Muy mortificada, Magaly Medina le comunicó a sus seguidores que había decidido inhabilitar su cuenta de Instagram. “Mi cuenta oficial en Instagram ha sido inhabilitada momentáneamente por mí. No , no me la han desactivado aunque intenciones hay”, escribió la periodista en su cuenta de Facebook.

Magaly Medina considera que se trata de un ataque de un grupo de usuarios relacionados con Andrés Wiese. “Me parece una desafortunada forma de protestar, y peor aún, motivar o alentar, en este caso por el actor a que un grupo de personas y bots intenten cerrar una cuenta que tiene contenido alejado del de la televisión”, finaliza la periodista en su cuenta de Facebook.

La cuenta de Instagram de Magaly Medina ya no se encuentra habilitada. Como se recuerda, esta tarde Mayra Couto también denunció que viene recibiendo amenazas de un grupo llamado La Beba Army. Hasta el momento, sólo se sabe que tanto la conductora como la actriz ya no tienen cuentas en las mencionada red social.

