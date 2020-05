Tras la polémica con Yaqoob Mubarak, quien en un reportaje del programa de Magaly Medina se le acusa de estafador, la ‘Urraca’ informó que varios usuarios en redes sociales la insultan tras exponer al árabe que no es no es millonario ni pertenece a la realeza y solo posee pequeña tienda

“A algunas personas no les gusta que esté hablando de Yaqoob Mubarak porque, claro, el señor va, les da unos cuántos víveres, (eso) le gusta que los peruanitos estén con manos de limosneros, pidiéndole cosas. Este señor hace su campaña con sus cámaras (...) Haciéndose una fama de angelito”, comentó la ‘Urraca’.

Hace unos días Magaly Medina emitió un reportaje en 'Magaly Tv. La firme’ en el cual se menciona todas las denuncias que tiene Yaqoob Mubarak por incumplir promesas a la gente más necesitada, esto habría desencadenado los insultos en redes sociales, sin embargo, la ‘Urraca’ sostuvo que le resbalan las críticas porque tiene “cuero de chancho”.

“La gente comienza a insultarme, me preguntan por qué soy una tal por cual. Yo tengo cuero de chancho. Lo que escriban no me molesta ni me fastidia porque así he hecho mi programa toda la vida. Es mi opinión", dijo la estrella de ATV.

Magaly Medina también comparó la situación de Yaqoob Mubarak con los corruptos en el Perú: “Por eso tenemos tanto corrupto en todos lados, el que robe menos es el mejor, así funcionan los peruanos, por eso tenemos los presidentes que merecemos”.

Finalmente, la conductora sostuvo que seguirá investigando al árabe que se ha establecido en Perú: “Pueden insultarme todo lo que quieren, pero si sigo encontrando más cosas sucias y cochinas se las sacaré”.

A Magaly Medina le resbalan las críticas por Yaqoob Mubarak. (ATV-TROME)

