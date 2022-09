LO SEPULTA. Paul Pineda, el notario pucallpino que fue ampayado con Giuliana Rengifo, se encuentra en el ojo público. En su último programa, Magaly Medina arremetió en su contra por una supuesta infidelidad a su esposa y deslizó la posibilidad que el Colegio de Notarios le imponga alguna sanción.

“ Esto es parte de la ética y la moral a un hombre que da servicio, porque los notarios dan servicio , y que además dan fe. Yo pienso que el Colegio de Notarios ya le ha cursado alguna cartita”, dijo la ‘urraca’.

Esto generó el comentario de la abogada Karla Visso quien se mostró a favor de la sanción llamando “mentiroso” a Paul Pineda, luego que se revelara que su propia esposa, una reconocida fiscal, le pidió a Magaly que ampaye a la cumbiambera.

“(Los notarios) s on personas íntegras, no son unos mentirosos . Creen que están ahí para firmar solo el despacho a la hora que les llevan a la casa a firmar y que les pongan el sello”, acotó.

“Ya el Comité de Ética del Colegio de Notarios de hecho... ya por todo esto le debe (haber notificado) Porque la señora está poniendo en evidencia que su marido traicionó ”, volvió a polemizar la conductora de televisión.

MAGALY RESPONDE A GIULIANA RENGIFO

En entrevista para Trome, Magaly Medina dijo que es una ‘fiera’ de ‘Chollywood’ a la que no han podido devorar, pues está acostumbrada a lidiar con toda clase de ‘alimañas’ y ella elige quién va a su set, luego de que Giuliana Rengifo señaló que su producción la quería entrevistar por el ‘ampay’ con el notario Paul Pineda.

“Hay gente bien graciosa en la farándula. Estoy acostumbrada, como dije, a lidiar con toda clase de alimañas de nuestro querido ‘Chollywood’. Para mí no hay intocables en la farándula. Creo que muchos, en este ambiente, creen que pueden abrir sus bocas y soltar todo tipo de infamias sobre mí, porque como no tengo ‘rabo de paja’ ni me incomodo. Hace 25 años, cuando decidí entrar en esta jungla, me convertí en una fiera a la que nadie ha podido devorar”, dijo.