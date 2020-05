Le da con palo. Tras ver el corte de cerquillo que se realizó Janet Barboza, Magaly Medina le dice que mejor que se hubiera cortado la cabeza.

El pasado fin de semana Janet Barboza fue tendencia en redes sociales por atreverse a cortar su cerquillo. El video que grabó se volvió viral en redes sociales. Magaly Medina no fue ajena a la publicación de la Rulitos y le hizo una tremenda sugerencia: “Mejor se hubiera cortado la cabeza”.

“Yo ratifico lo que dice Shirley Cherres “que se corte la cabeza y listo”. Exacto, así todos hubiéramos estado contentos. Incluso le dijeron que eso era una extensión, eres pelona, qué aburrida, ni así das gracia, todo lo haces para llamar la atención”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina continuó leyendo los comentarios en contra de Janet Barboza y gozando con las críticas. Como se recuerda, en febrero de este años ambas mantuvieron una fuerte discusión en el programa Magaly TV La Firme.

Como se recuerda, el sábado pasado Janet Barboza se convirtió en la tendencia número uno en redes sociales por el corte de cerquillo que se realizó. Los usuarios hicieron su trabajo con divertidos memes.

Janet Baborza se animó a hacerse un cambio de look que no será olvidado por los usuarios de redes sociales. La conductora grabó un video donde se observa como se corta el flequillo. No obstante, el resultado no fue el esperado. Muchos usuarios en redes sociales saben que la figura televisiva no lo hizó sobre su cabello sino sobre una peluca, sin embargo, no dejan de hacer divertidas bromas sobre el suceso.

“Janet Barboza cortándose el flequillo es todos nosotros pensando que el 2020 sería un buen año”, “Pobre Janet Barboza.... nada le sale bien”, “Si crees que en esta #cuarentena la estas pasando mal recuerda a Janet Barboza y veras que la pasa peor”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales sobre el cerquillo que se realizó Janet Barboza.

Además, no podían faltar los imperdibles memes donde Janet Barboza es comparada con perritos y con personajes de la Familia Peluche.

