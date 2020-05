Magaly Medina dejó entrever que Janet Barboza está ‘angurrienta’ de cámaras, luego que la ‘cajacha’ la llamó fracasada.

Janet Barboza subió una foto tuya al lado de tu esposo y se burló de su físico. ¿Te incomodó?

Para nada, me parece gracioso, yo hablé de profesiones y no del físico.

Parece que se ‘picó’ y te llamó fracasada.

Supongo que a cualquier mujer le duele que su pareja solo le sirva para cargarle las carteras y el maletín de maquillaje. Yo no podría tener a mi lado un hombre así. Necesito admirar a alguien para amarlo y respetarlo...Prefiero no hablar de gente que no me interesa. Hay varios angurrientos de cámaras por estos días y no voy a contribuir con darles 5 minutos de luz.

Y hablando de cámaras, sigues ‘ampayando’ futbolistas, ni la cuarentena los ha detenido.

No tienen remedio los peloteros, seguirán siendo ampayados porque les encanta vincularse a las chicas de la farándula. No respetan a sus mujeres y a las familias que han formado, por lo tanto ellos tampoco merecen mi respeto.