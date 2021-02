¿POR QUÉ TANTO ODIO? Magaly Medina y Janet Barboza vuelven a hacer noticia después que la conductora de América Hoy cuestionará que Daniela Darcourt no recibió compensación económica por cantar junto al notario Alfredo Zambrano, esposo de Medina. La afirmación enervó a la presentadora de Magaly TV La Firme, quien dijo que estas declaraciones son “prueba de la gran envidia y resentimiento” que siente Janet por ella.

No es la primera vez que Magaly y Janet se expresan en términos poco amigables la una de la otra. La tensión entre ambas empezó a ascender desde enero del 2020 cuando Barboza tildó de “franelera” a Medina por la entrevista a Yahaira Plasencia. Aquí te contamos cómo empezó a gestarse esta enemistad.

DOS MUJERES, UN CAMINO

Durante su participación en el desaparecido espacio televisivo de Latina, Valgáme, Janet Barboza habló sobre la entrevista que le hizo Magaly Medina a Yahaira Plasencia en enero de 2020. La presentadora de televisión le mandó una indirecta a su colega y cuestionó su rol de “periodista incómoda”.

“Las preguntas que se debieron a hacer y no se hicieron, simplemente se dedicaron a pasarla la franela”, fue la declaración que hizo Janet Barboza contra Magaly Medina.

Magaly Medina fue consultada por esta declaración en una transmisión en vivo en Instagram. Un seguidor de la conductora le preguntó su opinión sobre lo dicho por Janet Barboza. La conductora respondió “Ay, por favor, esa mujer ya no se acuerda que en algún momento la cuestionábamos cuando aparentemente tenía un romance con un hombre casado. No tiene autoridad moral para criticar”

El hombre casado al que se refiere Magaly Medina es el gerente general del grupo ATV, Federico Anchorena. A inicios del año 2000, la periodista emitió un ampay en que el relacionaba sentimentalmente a su colega con el empresario. Janet nunca quiso hablar sobre esta relación, sin embargo, tras lo dicho por Magaly publicó una historia en Instagram donde contó detalles pocos conocidos de este romance.

Por ejemplo, Janet dijo que Federico ya estaba en proceso de divorcio cuando empezaron su relación, pero también indicó que Magaly le enviaba correos al gerente porque “quería estar con él”.

“Es verdad lo que dicen algunos, salí con un hombre separado, pero no divorciado. Ya ni recuerdo su nombre, pero lo que sí recuerdo, son los coqueteos de una animadora pelirroja, inclusive lo invitaba a Brasil, estando él conmigo. En esa época todas las conversaciones eran por correo, nunca me ocupé de borrar nada, así que todo lo que él me contaba de ella está ahí. Todo lo que ella le hablaba de mí, según él, está en esos correos que valen oro. Me dijeron: ‘No hay forma de que tenga algo con ella, es muy fea’”.

Hasta el día de hoy, Janet no mostró los correos, pero su declaración no cayó en saco roto. Magaly la tildó de bataclana, un insulto bastante usado por la presentadora de televisión cuando quiere desdeñar a otras mujeres.

Te voy a decir una cosa, con las ‘bataclanas’ no me meto. Podré tener espíritu de ‘bataclana’, pero con la vulgaridad o ‘bataclanas’ no. Sé a quién contesto o cómo contesto. No me meto al ‘charco’ y no me baño en el lodo. Yo sí soy una dama, así que ni darle color tampoco.Te voy a decir una cosa, con las ‘bataclanas’ no me meto. Podré tener espíritu de ‘bataclana’, pero con la vulgaridad o ‘bataclanas’ no. Sé a quién contesto o cómo contesto. No me meto al ‘charco’ y no me baño en el lodo. Yo sí soy una dama, así que ni darle color tampoco.

FRENTE A FRENTE

A inicios de marzo del 2020, Magaly Medina entrevistó a Janet Barboza para hablar sobre la cancelación del programa Válgame. No obstante, ese tema pasó a segundo plano porque ambas sostuvieron una tensa conversación que fue escalando hasta terminar con la expulsión de Barboza del set.

Magaly Medina se sintió ofendida porque Janet Barboza cuestionó su trayectoria televisiva. “No voy a permitir que pongas en duda mi carrera porque es intachable. No nos vamos a poner de acuerdo”. La conductora de televisión le recordó a la periodista que ella hacía dos puntos de rating cuando estaba en Latina, es en ese momento que la popular Urraca estalla y le pide que se retire del set.

“Quieres que te contraten en Latina, gracias a tu franela te van a volver a contratar, te van a dar un programa de dos por medio por ahí. Yo sé que tú quieres que yo fracasé”, indicó la periodista. Janet Barboza intentó poner paños fríos sobre el tema e indicó que ella si quería que la periodista continué cosechando éxitos, sin embargo, Magaly le pidió que se retire del set.

SIN TREGUA

Luego de este enfrentamiento, ambas continuaron con los ataques, cada una desde su propia tribuna. Por ejemplo, Janet que en ese momento no estaba en ningún programa de televisión, utilizó su cuenta de Instagram para afirmar que Magaly no es periodista. “Busquen en la Sunedu el nombre de Magaly Medina Vela, a mí me parece fresca que ella se diga periodista, ella es presentadora de espectáculos igual que yo”.

La acusación más fuerte llegó en Julio de 2020 cuando Janet Barboza indicó que por culpa de Magaly Medina, un extrabajador de ATV falleció debido a que él estaba en la puerta de su casa cuando la presentadora de televisión enfermó de Coronavirus. Representantes del canal lamentaron las declaraciones.

“El señor Vignolo comunica a los medios de que el chofer de unidades móviles de ATV murió de coronavirus y añade que esta situación se complica para ATV. Nada más desinformado. El señor murió de un ataque al corazón y no trabaja en ATV desde el 2012. Nuestras sentidas condolencias a su familia, ya que muy querido en esta casa televisiva”, indica el comunicado que se publicó en la cuenta de Twitter de ATV.

Por su lado, Magaly se refirió a este episodio en noviembre del 2020 a propósito de otro comentario que hizo Janet Barboza en su contra durante el contexto de las marchas contra el gobierno ilegítimo de Manuel Merino. La también conocida como “Rulitos” publicó una foto de Medina en una fiesta que realiza el abogado especializado en temas de minería, Diego Uceda. En la imagen se le ve rodeada de políticos y empresarios. “Magaly nunca ha hecho periodismo para defender al pueblo”, fue lo que escribió Barboza en su cuenta de Twitter.

Magaly Medina se refirió a esta acusación y dio a entender que su colega estaba obsesionada con ella. Además, dijo que debería estar agradecida porque su programa financió su viaje a Europa cuando fue pareja del cantante Jean Paul Strauss. En setiembre del 2012, la producción de Magaly TV La Firme convirtió este romance en un reality, el único momento donde ambas coincidieron.