Janet Barboza se ríe de carta notarial de Alfredo Zambrano: “Yo me refería la Pingüino de Batman”

Janet Barboza se pronunció en el programa ‘América hoy’ luego de que el notario Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina le enviara una carta notarial en la que le pedía se rectifique. La conductora rompió su silencio e ironizó con el documento que le hicieron llegar.

En el documento, Alfredo Zambrano indica que Janet Barboza le atribuyó conductas difamatorias al deslizar que fue infiel a la ‘Urraca’ con Giuliana Rengifo, además de referirse hacia su persona de forma agraviante de manera pública al llamarlo ‘pingüino’.

“Quisiera que América TV nos dé dos minutos más porque es importante que dé mi descargo, la verdad es que es un tema importantísimo. Quería decirle a todos los pingüinos del Perú que me perdonen , que no fue mi intención, pingüinitos hermosos, nada tiene que ver con ustedes, yo me refería al Pingüino de Batman ”, comentó Janet Barboza.

Janet Barboza se ríe de carta notarial de Alfredo Zambrano

NOTARIO PEDÍA QUE SE RECTIFIQUE

Recordemos que Alfredo Zambrano indicó en su carta notarial que las declaraciones de la ‘Rulitos’ perjudican su honor y buena reputación, por lo que le dio un plazo de 24 horas para rectificarse, algo que la animadora decidió hacer caso omiso.

“Sírvase la presente para requerir que en el plazo de 24 horas, contados a partir de recibir la presente, rectifiqué las afirmaciones agraviantes realizadas en perjuicio de mi persona, rectificación que deberá realizarse a través de los medios de prensa y de manera proporcional al daño causado”, se lee en el documento.

