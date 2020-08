SE RETRACTA. Magaly Medina sigue dándole consejos a Gino Aseretto para que olvide a la madre de su hija Jazmín Pinedo, aunque en una reciente edición de su programa se corrigió tras dar a entender que la ‘chinita’ se habría acostado con su ex.

“Se han arañado porque yo la vez pasada dije: ’claro, Gino, cuando una mujer se acuesta con otro...’ es que te estoy diciendo en sentido genérico. Lo voy a decir de una manera más bonita”, empezó la Urraca haciendo referencia a un ampay de la conductora de Esto es Guerra con el actor Jesús Neyra.

“Cuando una mujer pasa la noche con su ex... bueno, algo habrá”, dijo la conductora, quien también aseguró que no le constaba ’si se acostaron o no’. “Nosotros no hemos entrado, no hemos sido el mueble, no hemos estado adentro”, agregó.

Magaly Medina indicó que sus urracos solo vieron su entrada durante la noche y su salida por la mañana. “Se me arañan por una palabrita que uso, bueno... tomaron el té, jugaron al póker, desojaron margaritas toda la noche... Yo no sé qué hubo ahí, nunca hemos dicho lo que pasó ahí, solo dijimos que pasó la noche ahí de un día para otro”, se defendió.