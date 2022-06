Magaly le dice a Jazmín Pinedo que se confundió de ‘diva’ y lanza tremendo rumor sobre ¿Gisela?

Magaly Medina afinó su puntería contra Jazmín Pinedo la noche del último viernes. La urraca se mostró indignada porque la ‘chinita’ le recordó un supuesto vínculo con el director de la revista donde empezó a trabajar, además de su relación con su productor Ney Guerrero.

“Ahora resulta que me difama, quién le sopla esas estupideces, pueden hacer un poco de trabajo de investigación, llamar a la gente que ha trabajado conmigo, que conoce mis orígenes. A mí nadie nunca me regaló ningún puesto en ningún diario ni en ninguna revista o en ningún sitio donde haya trabajado. Todo me lo gané”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

En ese sentido, aseguró que no sería ‘tan descarada’ para sentarse en su programa y negar algo que realmente hizo en el pasado. En ese momento, aseguró que Jazmín Pinedo se confundió de historia y se refirió, de manera indirecta, a Gisela Valcárcel.

“Yo creo que se ha confundido, creo que es la diva de la televisión a la que admira, la historia es de ella, ella es a quien le dieron un programa de televisión al mediodía porque se acostaba con el dueño del canal. Lee un poco más, eso está, los rumores estaban, en mi programa lo dije y lo dije también cuando escribía en la revista Oiga. Era voz populi”, acotó Magaly Medina.

MAGALY ACLARA RELACIÓN CON DIRECTOR DE OIGA

Jazmín Pinedo dejó entrever que Magaly Medina tuvo algo con un director de una revista; sin embargo, la ‘urraca’ aclaró este punto y señaló que la única revista en la que trabajó fue en ‘Oiga’ donde ingresó como practicante.

Además, recalcó que el periodista Francisco “Paco” Igartua, director de la Revista ‘Oiga’, fue un “señor de señores” y que ella estaba casada cuando comenzó a trabajar en el mencionado medio.

“Yo nunca jamás me he metido con un director de revista. La única revista en la que trabajé fue en la Revista ‘Oiga’ de Paco Igartua, un señor de señores y yo era una señora recién casada que llagaba a trabajar como si fuera practicante ”, expresó.

