Jazmín Pinedo en el ojo de la tormenta. La semana anterior recibió críticas por la discusión que sostuvo con Rosángela Espinoza y usuarios en redes sociales le pidieron que se aleje del espacio televisivo. Al ser consultado sobre el desempeño de “La Chinita”, Magaly Medina no se guardó nada y habló de María Pía Copello.

Un usuario de las redes sociales le preguntó a la periodista su opinión sobre la conducción de Jazmín Pinedo y ella dijo que no la ve. “Yo veía Esto es Guerra cuando estaba Mathías con María Pía, de verdad no he visto. Ahorita estoy viendo a Andrea, no, estoy viendo a Julianita”, menciona la conductora de televisión. De esta manera evita la polémica sobre el rol de la exmodelo en el reality Esto es Guerra.

No obstante, Magaly Medina se burló de Jazmín Pinedo por la pelea que sostuvo con Rosángela Espinoza. La periodista grabó una storie para su cuenta de Instagram donde arremedaba el gesto que hizo la conductora de televisión en Esto es Guerra e incluso imitó su voz. Rodrigo González fue quien hizo pública la burla de la periodista hacia la conductora. “Magaly Medina responde también con el dedito para arriba”, escribió el popular ‘Peluchín’ en su cuenta de Instagram.

Además, la periodista realizó un reportaje sobre los orígenes de Jazmín Pinedo donde enumero todos los ampays que hicieron conocida a la conductora de televisión y sostuvo un enfrentamiento donde la tildó de tonta cuando aún participaba en el programa Mujeres al Mando. Por lo que muchos seguidores de la periodista consideran que ha dejado de ver Esto es Guerra tras hacerse público que la ‘Chinita’ asumiría el cargo.

“Neuronas al mando. Pongan a poner a trabajar suas neuronas antes de manchar la reputación de mi trabajo y de mis ampays. Acá se trabaja y la que conduce y dirige este programa es una mujer periodista que no necesita de 6 media neuronas”, dijo Magaly Medina sobre el desempeño de Pinedo en Mujeres al Mando.

