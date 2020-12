Magaly Medina habló sobre Jean Deza, quien junto a su novia y otras 50 personas fueron intervenidos esta madrugada por participar en una ‘fiesta covid’, en una discoteca en San Martín de Porres. La ‘urraca’ mencionó que no le parecía extraño que hubieran detenido por unas horas al futbolista de Binacional.

“Cuando lo trajeron pensaron que lo iban a vender al extranjero. Mentira. De la cantina no pasaba. Del bar no pasaba. De la fiesta no pasaba. Y es así como lo vemos ahora: de la comisaría no pasa”, dijo la ‘urraca’ en su programa.

Magaly Medina recordó que Jean Deza no es un persona a fiar debido a sus problemas personales.

“A él le preocupa más su fiesta como si el mundo se fuera a acabar. Ni siquiera ha cumplido sus metas personales, no es un padre responsable, no es confiable. No se sabe comprometer con nadie. Evidentemente tiene un montón de problemas emocionales, pero nosotros no somos terapistas. Aquí lo único que vemos es la conducta”, continuó.

Finalmente, Magaly Medina criticó a los programas que se mostraron sorprendidos con que Jean Deza sea ampayado por enésima vez.

“Veía los programas que decían: ‘Ay, Deza, incumple con la ley’ ¿Qué vamos a esperar de él, que sea una ejemplo de algo? No es ejemplo de absolutamente nada. ¡No han visto los ampays en mi programa para que ahora todos se rasguen las vestiduras? Tampoco somos la conciencia nacional”, concluyó.

