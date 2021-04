Magaly Medina habló del video donde aparece Jefferson Farfán con unos amigos rompiendo los protocolos de bioseguridad de la Liga 1. La ‘Foquita’ sería castigado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), aunque el futbolista ya pidió disculpas al Club Alianza Lima. La ' urraca’ comenzó criticando al restaurante en el que se encontraba el jugador blanquiazul.

“(Costanera 700) Se ha convertido en el lugar preferido de peloteros y faranduleros que hacen sus privaditos. Shirley Arica es una de ellas. Sus nuevos clientes están empeñados en irse al privadito que en irse a comer”, dijo la conductora de espectáculos.

Luego, Magaly Medina habló sobre el comportamiento de Jefferson Farfán debido a que rompió los protocolos.

Trome - Magaly Medina habló sobre Jefferson Farfán

“Tratándose de un deportista de élite, debe saber cuál es el comportamiento que debe seguir. La federación es muy fuerte con estos estatutos”, agregó.

Magaly Medina recordó lo que sucedió con Aldo Corzo cuando fue ampayado y varios periodistas deportivos lo defendieron.

“Aldo Corzo lo hizo una vez. Y estos críticos deportivos quisieron sancionarme a mí porque se preguntaban qué de malo había hecho. Les tuvimos que decir que Aldo Corzo había incumplido”, sentenció Magaly Medina.

JEFFERSON FARFÁN SE DISCULPA

Tras el escándalo desatado, la ‘Foquita’ ha salido a pedir perdón indicando que fue un “descuido” de su parte y pidió disculpas al club Alianza Lima.

“Ayer (sábado) por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Asumo el error que cometí. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el día y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto. El error fue mío, que no tenía la mascarilla. La culpa es mía”, mencionó Jefferson Farfán.

Jefferson Farfán mencionó que agradecía los mensajes y que, también, se había dado tiempo de escuchar las “cosas negativas”.

“He estado con la conciencia bastante tranquila. Soy responsable únicamente yo, y me haré responsable de lo que venga”, agregó.

“Pido disculpas al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico. Soy el referente de mi equipo, soy el capitán y asumo la responsabilidad. Esto no va a volver a pasar”, concluyó.

En el video, Jefferson Farfán aparecer en un salón privado del restaurante Costanera 700 de Miraflores. En el lugar, el futbolista se luce acompañado de unos amigos.