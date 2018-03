Magaly Medina: "Me vale madre la opinión de los demás" [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina dijo que no se rectificará con Jefferson Farfán porque a ambos les mintieron cuando viajó hasta Moscú para entrevistarlo.

“Él (Farfán) dice que no quiere nada de espectáculos. Julio Stein, quien hizo las coordinaciones y aseguró que todo estaba bien, le responde que era para prensa, pues ahora pertenezco a esta área del canal, por eso es que me sorprendió lo que declaró”, precisó.

Pero tú afirmaste que tenías los WhatsApp de las conversaciones y que no te movías ni a Huacho sin invitación.



Porque eso me afirmó Julio y estando allá (en Moscú) le dije: Julio, mándale a Jéssica Rojas (su esposa), las conversaciones con Farfán para que se las remita a mi productor, pero luego me contó que se le borraron las comunicaciones, que no grabó las llamadas que tuvo con el entrevistado. No puedo defender una mentira. En el pasado puse el pecho por mi fotógrafo Carlos Guerrero, en el caso de Paolo Guerrero, porque él tenía las fotos y por él me fui a la cárcel.

¿Te vas a rectificar con Farfán?

No hay necesidad, porque a ambos nos mintieron. Yo estuve en su casa y me enojé mucho al saber que nos canceló, pero había una razón. Él está en su derecho de no dar la entrevista, porque en el pasado le he dado con palo.



¿Tu molestia hizo que bloquearas en Twitter a Tito Cáceres, quien dio la noticia sobre la negativa de Farfán?

No voy a hablar de gentuza de la farándula, en este medio no tengo amigos.

En ‘En boca de todos’ se han burlado de lo que te pasó y Ricardo Rondón dijo: ‘La soberbia se paga’.

No comento lo que dice la gente. Llevo años en este negocio y siempre me ha valido madre la opinión de los demás.

¿Estás contenta con el rating del ‘La purita verdad’, pues debutaste con 4,7 puntos?

Las mañanas son difíciles, pero estamos tratando de encontrar nuestra personalidad. (C. Chévez)