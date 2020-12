UNA NUEVA DENUNCIA. Magaly Medina se defiende de la denuncia que le hizo Jeffersón Farfán por invasión a su intimidad. El abogado del futbolista indica que el programa de la conductora uso drone para grabar fiesta que hizo en 2019 junto a Yahaira Plasencia.

Magaly Medina indicó que la denuncia no tiene sustento. “Dice que me ha denunciado, pero yo no tengo en mis manos ninguna denuncia ni mis abogados tampoco. Según él dice que estás imágenes que exhibimos son propias de su intimidad”, menciona la conductora.

La conductora continúa despotricando contra la denuncia del futbolista. “A ver momentito, pare su coche, abogado, atentos. Orejitas paradas como que nada tiene que ver con el deporte, Jefferson Farfán su vida personal la publica, habla de ella”, agrega.

“Entonces yo digo esta denuncia por violar su intimidad ¿Cuál? Yo nunca me he metido a su departamento. Él ha pedido que un juez acepte esta demanda, pero no ha sido aceptada”, continúa la conductora.

Magaly Medina se refiere a demanda de Jefferson Farfán (TROME)

Magaly Medina le pide a Jefferson Farfán que elimine sus redes sociales