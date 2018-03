Magaly Medina regresó de Moscú y no quiso hablar de Jefferson Farfán [VIDEO y FOTOS]

Magaly Medina regresó la noche del sábado de Moscú en compañía de su esposo Alfredo Zambrano y el equipo de producción de ‘La purita verdad’, pero no confirmó si logró entrevistar a Jefferson Farfán o si el futbolista se negó a charlar con ella, como reveló el productor de moda Tito Cáceres.



Magaly, ¿ha sido un viaje productivo o en vano?

Fui con mi esposo y con mi esposo nunca será un viaje en vano.

Entonces, fue más una ‘luna de miel’ que un trabajo periodístico.

Es un lujo que nos podemos dar.



¿Qué pasó con Jefferson Farfán?

‘La purita verdad’, este lunes a las 9 de la mañana, ahí los espero.



¿Volverás a Rusia?

¿Al Mundial? No. Mi esposo decidió llevarme a otro lugar.



¿Qué sabor te dejó conocer a Jefferson Farfán?

Solo te puedo decir que Moscú me encantó, fueron citas románticas, salidas a cenar, conocí una ciudad especial y me he muerto de frío. Siempre los viajes con mi marido son encantadores, no tienen pierde, valen cada centavo.

Magaly Medina sobre Jefferson Farfán