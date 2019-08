Magaly Medina: "Jefferson Farfán me demandó por 5 millones de soles" | FOTOS

Magaly Medina reveló que Jefferson Farfán y su mamá, la señora Rosario Guadalupe, la han demando por la vía civil por daños y perjuicios por cinco millones de soles, pero recalca que el futbolista no la mandará a la cárcel.

“La ‘Foca’ Farfán, como sabe que no me puede demandar por difamación (por sus ampays con Yahaira y compra de muebles) porque no he mentido, me está demandando por la vía civil, por cinco millones de soles. Él y su mamá me están pidiendo una conciliación y ya los abogados están viendo cómo van a defenderme, pero definitivamente este es un prepaso para demandarme por dinero, igual me voy a defender, porque, qué daño y perjuicio le puedo haber hecho diciendo algo que ellos saben que es verdad”, dijo.

¿Y cuándo será la conciliación?

Creo que es a fin de mes, esta es la segunda cita. A la primera mi abogado no fue y no sé si iremos, porque finalmente eso es un saludo a la bandera, pues esta cuestión de conciliación es para que yo le dé los cinco millones de soles y no pienso darle un sol, entonces no hay conciliación y si no hay, se va a juicio. Ya los abogados del canal tomarán cartas en el asunto.



¿No temes ir a la cárcel?

Mira, una vez me mandaron a la cárcel por un descuido mío, de mis abogados, pero no hay forma de que me vuelva a pasar.

Por otro lado, en la edición de su programa del viernes, Magaly reprochó la actitud que tuvo Yahaira Plasencia durante una firma de autógrafos.



“Hay que empoderarse por sí misma y no porque una está al lado de alguien poderoso. Somos poderosas por nosotras mismas, no por la compañía ni la billetera que tenemos al lado”, precisó.