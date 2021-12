Magaly Medina afrontará una nueva investigación por presuntamente violar la intimidad de Jefferson Farfán en dos oportunidades, al difundir en su programa “Magaly TV: La Firme” videos de reuniones que realizó el futbolista el 31 de julio y 19 de diciembre de 2019.

En medio de este proceso, la conductora de “Magaly TV: La Firme” se pronunció en su programa junto a su abogado, Iván Paredes, para explicar que hasta el momento no ha sido notificada por el Poder Judicial de dicha investigación.

“A todos hay que medir con la mis vara. ¿Cuál es el privilegio de ser Jefferson Farfán? El hecho de ser un jugador icónico de Alianza Lima lo hace superior hacia los ojos de la Justicia. Él es un ser humano común y corriente, el hecho que no le guste que le haya ‘ampayado’ cuando él comenzó a salir nuevamente con Yahaira Plasencia no es algo para llevarlo al Poder Judicial porque eso no es difamación, ni invasión a la privacidad”, comentó en su espacio de espectáculos.

Medina volvió aclarar que su equipo de investigación no usó algún drone para captar a Farfán. Además, la mujer de prensa indicó que no invadió la privacidad del deportista porque no ingresaron a su hogar.

“Él dice que nosotros invadimos su privacidad con un drone, pero cuál drone. Quiero que me lo demuestre, porque con manzanitas ya le hemos explicado que ese drone no existe”, sentenció.

