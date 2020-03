Mujeres de la farándula local realizan publicaciones por el Día de la Mujer. Es el caso de Magaly Medina, quien optó por publicar una sexy foto para celebrar esta fecha. De esta manera evita pronunciarse por los rumores difundidos por el Zorro Zupe sobre una infidelidad de su esposo.

“Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Siéntete orgullosa porque sólo tú sabes lo que te costó llegar hasta acá. 🌷 Disfruten su domingo”, es el mensaje que acompaña la foto que publicó Magaly Medina en su cuenta de Instagram. La publicación rápidamente alcanzó los 36 000 me gusta. Incluso, la conductora de televisión se animó a responder algunos comentarios de sus seguidores.

Entre quienes la felicitaron por lucir un look atrevido se encuentra María Pía Copello, quien comentó la foto así: “Reeeeeeeeeeegia!!!!!!!!!”. Magaly Medina no dejo pasar esta oportunidad para demostrar su buen sentido del humor: “Yo también al estilo JLO versión huachana”. El comentario no pasó desapercibido por los seguidores de la periodista y celebraron la broma. La referencia a Jennifer Lopez se produce tras la presentación que hizo María Pía Copello en la 32 edición de Los Premios Los Nuestro donde uso el icónico vestido de La Diva del Bronx.

Otros de sus seguidores le pidieron que revele donde compró el vestido que luce en la foto. Magaly Medina indicó que adquirió la prenda en la tienda Company Peru. En la fotografía, la periodista se encuentra sentada en una silla con las piernas abiertas.

Magaly Medina le dice de todo al Zorro Zupe y lo tilda de ignorante

