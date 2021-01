Magaly Medina reaparece este lunes con la nueva temporada de ‘Magaly TV: La firme’ y remarcó que las ‘primicias’ siempre han sido la característica de su programa. También comentó que Andrea Llosa ‘no es su amiga ni enemiga’ y le dio la bienvenida a Jorge Benavides a ATV.

Inicias nueva temporada, el reto es mayor porque está tu ahijado ‘Peluchín’ con ‘Amor y fuego’ y van a competir por las primicias...

Nosotros siempre le hemos ganado a todo el mundo con las primicias, así que por ese lado no me preocupa. Creo que en estas dos temporadas en ATV hemos demostrado por qué somos ‘la firme’ y los líderes de los programas de espectáculos.

El 2020 fue durísimo, ustedes se mantuvieron, pero dentro del mismo canal también competían.

Yo compito hasta con mi sombra, no me gusta que nadie me gane, entonces la competencia es hacia afuera, pero también adentro, para qué negarlo, soy honesta.

Magaly, en la promoción del canal mencionan a las 4 ases de ATV que marcan la pauta, es una gran responsabilidad...

Sí, porque nuestro ‘prime time’ está fuerte y es un ‘prime time’ hecho por mujeres fuertes y temperamentales. Estamos siendo el bastión de fuerza del canal y eso nos enorgullece.

Pero hay un pequeño roce con Andrea Llosa...

No tengo roces con ella porque ni la veo. Creo que ella no trabaja en la avenida Arequipa, sino en otro lado, nunca me la cruzo. La conozco porque sé que labora en el canal, pero no es mi amiga ni mi enemiga, solo es otra persona que pertenece a ATV y punto.

La promoción que anuncia tu regreso dice que ‘ni el cielo te quiere’...

Esa fue una idea loca de Ney (Guerrero) y de la gente de promociones, la hicimos antes de salir de vacaciones.

Hablando de tus vacaciones, las suspendiste... ¿y la cuarentena?

La cuarentena era para quienes volvían el 4 de enero, Mi esposo y yo suspendimos nuestras vacaciones, compramos un pasaje que nos costó el ‘alma’ para volver de México y no hice cuarentena porque en todas mis pruebas salí negativa. Ahora estoy en Máncora con toda mi familia.

Tu ‘comadre’ (Gisela Valcárcel) parece que no volverá con ‘El gran show’, pero sigue apostando por ‘América hoy’ y la buena ‘performance’ de Ethel.

Bueno, es madre, pero sigo pensando que Ethel no tiene su carisma y se apoya en segundones como el chico Schuller. Seguro seguirá con el programa porque es su producción.

¿Ya le diste la bienvenida a Jorge Benavides a tu canal?

Ya se la di personalmente cuando hablé con él... seguimos desmantelando a Latina, ja, ja, ja.