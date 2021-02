Jorge Benavides recordó a varios de sus entrañables personajes y se conmovió al hablar de la Paisana Jacinta. Además, también se refirió a ‘Mascaly, la inmortal’, caracterización que le hizo hace varios años a Magaly Medina, con quien ahora comparte casa televisora.

En entrevista con Día D, el popular humorista indicó que cree que a la ‘Urraca’ sí le molestó por su caracterización. “Además lo demostró porque hay también y video y por ahí unas fotos donde fue el primer encuentro con ella”, explicó.

En ese sentido, reveló que la periodista se sorprendió al verlo en el personaje y que aunque le aseguró que le gustaba su trabajo, le aclaró que ella no era ‘tan fea’.

“Ella se asusta cuando me ve y después me dice detrás de cámara, ‘me gusta tu trabajo pero yo no soy tan fea’”, dijo Jorge Benavides.

