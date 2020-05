Magaly Medina criticó a Josimar, quien tuvo una conversación con Tito Nieves-a través de Instagram- e indirectamente se refirió al programa de la ‘Urraca’. La estrella de ATV no se guardó nada contra el intérprete de ‘La protagonista’, quien declaró que ese tema fue dedicado a su madre y no a su aun esposa Gianella Ydoña, de quien está separado.

“Qué poca resistencia a la crítica tienen algunos artistas. Mientras se van haciendo más exitosos menos quieren las críticas, siempre quieren la alfombra roja. Por eso muchos se rodean de ‘chupes’, celebrando cada cosa y no son capaces de hablarles con la verdad. (Josimar) cree que los periodistas son sus ‘chupes’ y le tienen que rendir pleitesía por todo lo que hace”, inició Magaly Medina.

Tito Nieves le comentó que hablan de él porque “eres importante” y “vendes noticias”. Josimar contó una anécdota cuando estaba con su hija y en algún momento salió en televisión.

Magaly Medina respondió que son personajes públicos: “Estamos frente a un público (...) Quienes estamos en el escenario tenemos algún talento que nos hace estar frente a las cámaras. Pero eso no quiere decir que no somos humanos. Y él nos ha expuesto su vida privada y nos ha vendido un mundo de magia e ilusión que, desgraciadamente, cuando se estrella contra la realidad, él trata de corregir y de hacernos pensar que no es así”, contestó la ‘Urraca’.

Luego, en la transmisión entre Josimar y Tito Nieves, el peruano sostuvo que “algunos seguidores de nosotros que piensan que porque somos artistas o personajes públicos, somos ganadores del Premio Nobel y no es así”, pero Magaly Medina le respondió.

"No has ganado ni un Grammy y vas ganar un Nobel. Nosotros no somos perfectos, somos seres humanos. La cuestión es que aparentamos una cosa que no somos. No vamos a aparentar ser angelitos cuando no lo somos, no vamos a aparentar ser bondadosos cuando no lo somos, no vamos a aparentar ser buenos padres cuando no lo somos, de eso se trata la crítica que tanto le molesta de este programa, de revelar esa hipocresía que existe en nuestra farándula”, concluyó la ‘Urraca’.

Magaly Medina arremetió contra Josimar. (Magaly Tv. La firme - TROME)

