Tras denunciar que Josimar ofrecería pijamas bamba de Disney, Netflix y Nickelodeon, Magaly Medina comentó que sus reporteros habían adquirido tres pijamas al altísimo precio de 387 soles. La conductora de espectáculos se molestó porque el salsero no cumple con los tributos ni ofrece facturas cuando adquieren sus productos.

Los periodistas de Magaly Medina al ver un video en el Instagram de Josimar empezaron a investigar, dándose con la sorpresa que la empresa ‘DyM Comford’ tenía el mismo número telefónico de contacto que la marca ‘Josifid’, del salsero y el cual pertenecería a la madre del salsero.

Incluso, al contactar vía Whatsapp con ‘DyM Comford’, el mensaje automático confirmó que se trataba de la misma empresa de Josimar, pero al hacer el pedido y pedir factura, el interlocutor indicó que no se otorgaba este documento ni boleta de venta.

Magaly Medina se mortificó porque Josimar ofrece los productos caros y aun no se ha formalizado.

“Ha vuelto a poner marcas (...) Ahora vende pijamas de Mickey y tampoco entrega ni boleta ni factura. Nosotros como clientes hemos accedido a ese teléfono, hemos pedido los pijamas, no son baratos. Nos ha costado tres pijamas casi 400 soles. El pedido recién va a llegar el martes. Alguna vez (Josimar) salió al frente diciendo que se iba a formalizar y dijo que ‘en la formalidad está el éxito'. No se trata de palabrería barata, no se trata de hablar cantifladas”, concluyó la ‘Urraca'.

Magaly Medina criticó a Josimar porque vende pijamas bambas. (ATV-TROME)

JOSIMAR NO QUISO FORMALIZAR CON DISNEY

Miguel Ángel de la Flor, gerente de textiles Arval y único distribuidor autorizado en el Perú de los productos Disney, manifestó que la empresa ‘DyM Comford’ no tienen autorización para ofrecer productos o diseños de los personajes de esta franquicia. “No son clientes nuestros y tengo entendido que no están autorizados”

“Él fue pirata. Intentó trabajar, nos reunimos con ellos, ofrecieron formalizarse, sacó por los medios que quería formalizar, después dijo que mejor que no, que se iba a comunicar con nosotros. Le dimos toda la apertura como para poder empezar a trabajar de manera formal con él y puso en sus redes que había que ser formal y que la piratería no es buena y no sucedió nada de eso”, concluyó De la Flor.

VIDEOS RECOMENDADOS

Christian Domínguez rompe en llanto al llevarle una sorpresa a su papito - TROME

Abel Lobatón revela la forma en la que su hija Samahara le contó que estaba embarazada - TROME

Laura Bozzo se defiende tras asegurar que fue ministra de Cultura en el Perú | TROME