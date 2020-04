Magaly Medina arremetió contra el locutor Juan Francisco Escobar luego de que minimizara la pandemia del coronavirus y se enfrentara contra un médico en redes sociales. La periodista los calificó de ‘burro’ por decir que el ‘Covid-19’ es una gripecita.

“Hay que ser burro. Es una pandemia porque está en todos los continentes, en todos los países. O sea, de ahí nada más hay que sacar una conclusión, por algo se le llama una pandemia, por algo está cometiendo una burrada -por supuesto- y se lo hicieron notar como siempre”, dijo Magaly Medina.

Como se recuerda, Juan Francisco Escobar viene recibiendo duras críticas en redes sociales por enfrentarse a un médico que lo invitó a unirse a sus guardias luego de que asegurara que la gripe común tiene más mortalidad que el terrible coronavirus.

Juan Francisco Escobar criticado por su posición sobre el coronavirus. (Foto: Twitter| @JuanFraEscobar)

“Qué loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia no? Es con las justas el 1%. Más gente muere de gripe pero nunca paró el mundo por la misma. Como con un 1% es pandemia? El miedo no deja discernir?”, escribió Escobar en su cuenta de Twitter.

Al respecto, Magaly Medina también llamó “ignorante” al actor por expresar su opinión sobre este importante tema ‘de manera ligera’.

“Esa forma de tomar esta pandemia como si fuera una gripecita cualquiera, normal, común y corriente, es realmente atrevida. La ignorancia es atrevida, es una frase cliché pero en este caso le cae como anillo al dedo porque es pura ignorancia”, añadió.

Magaly Medina a Juan Francisco Escobar