SE SORPRENDE. Magaly Medina se pronunció sobre los insultos que viene recibiendo su colega Juliana Oxenford del postulante a la presidencia del Perú, Rafael López Aliaga. La presentadora televisiva comentó que se siente sorprendida porque ella creía que el empresario era un “hombre de bien”.

La figura de ATV calificó de actitudes ‘patanescas’ y difamatorias los dichos del candidato de Renovación Popular contra Juliana Oxenford. “Realmente me ha asombrado que haya insultado tan feo primero a Mónica Delta y a Juliana Oxenford, luego del pronunciamiento de ATV la llama asesina”.

Magaly Medina transmite el video de los insultos de López Aliaga. “Yo no sé si sus asesores le dijeron que esos calificativos difamatorios están bien, yo lo consideraba un caballero, pero esas actitudes patanescas no le hacen bien a la política, al periodismo”.

“Creo que tenemos que aprender a ser tolerantes con la crítica, si no nos cae bien alguien qué pena. Los peruanos debemos unirnos, votar por la conciliación, no por esta forma insultante, tenemos que acabar con la violencia verbal. Nos solidarizamos con Juliana Oxenford, a quien nadie tiene por qué llamarla con ese calificativo insultante, totalmente procaz”, finaliza la conductora.

Magaly Medina se solidariza con Juliana Oxenford -TROME





MIENTE, MIENTE QUE ALGO QUEDA

El empresario fue entrevistado por la comunicadora de ideología conservadora, Mar Mounier, más conocida como “El Hígado de Marita”. Durante la conversación, Rafael López Aliaga se despacha a su antojo y continua diciendo mentiras e insultando a la periodista Juliana Oxenford.

Pese a que la Cancillería negó que Joe Biden haya ofrecido vacunas a Perú, Rafael López Aliaga volvió a usar este argumento para descalificar a la presentadora de televisión. Su entrevistadora no lo corrige y le permite que reproduzca la mentira.

A través de su cuenta institucional de Twitter, el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Allan Wagner desmintió que haya recibido oferta de vacunas por parte de Estados Unidos. “Con relación a las declaraciones del candidato señor Rafael López Aliaga sobre la presunta oferta de vacunas de los Estados Unidos al Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores deja constancia no haber recibido ofrecimiento alguno en tal sentido”, se lee en la publicación.

Rafael López Aliaga estira su argumento y afirma que Juliana Oxenford es responsable de los muertos causados por la segunda ola del Coronavirus. “Esta señora tiene la culpa de todos los muertos de hace un mes, era abrir el New York Times, me van a sobrar vacunas”, dice el candidato.

Cabe resaltar que Joe Biden anunció el pasado martes que espera compartir su inventario de vacunas con países en desarrollo en el lapso de junio a septiembre, primero inoculará a toda la población de Estados Unidos. “Mi esperanza es que, antes de que acabe el verano (junio-setiembre), estaré hablando con ustedes de que ya tenemos acceso a más vacunas de las que necesitamos para cuidar a cada estadounidense, y estamos ayudando a otros países, países pobres”, afirmó el presidente de EE.UU durante un acto en la Casa Blanca.

Rafael no sólo miente sino que vuelve a insultar a Juliana Oxenford. “Es una sicaria periodística, me reveló porque hay muertos de por medio. Me he quedado corto, voy a decirle asesina”.

Juliana Oxenford no es la única periodista que ha sido atacada por Rafael López Aliaga. La periodista Mónica Delta también fue víctima de sus ataques y delirios, en una entrevista con este diario, la conductora de Punto Final explica cuánto le afectó que el empresario la difamará al decir que tenía fotos amorosas con Martín Vizcarra.