Magaly Medina ratificó su simpatía por Juliana Oxenford, con quien dijo ‘trabajó como un puño’ en esta pandemia, después que señaló que le gustaría que ella le diera la posta y no Andrea Llosa.

Magaly, ayer fuiste tendencia en Twitter por el tema de Andrea Llosa, Natalia Málaga y Tilsa Lozano...

Normalmente no estoy pendiente de estas cosas, tengo más de 22 años en este negocio y me he acostumbrado a que hablen bien o mal de mí.

Pero has exteriorizado tu simpatía por Juliana Oxenford.

A Juliana la he conocido más en ATV, me parece ‘francota’, auténtica, que está peleando por el rating y las primeras semanas del coronavirus trabajamos juntas como un puño, sin incomodarnos y lo hicimos superbién... las cosas cambiaron por el Covid 19, el contenido de nuestro programa lo hicimos noticioso, social, hemos virado no sé cuántas veces en estos 60 días y finalmente hemos ido otra vez por el entretenimiento y espectáculo.

¿Con Natalia Málaga se cortó la comunicación o se molestó porque le cuestionaste lo que dijo en ese video hace tres años?

Yo creo que le incomodó. Es cierto que íbamos hablar de la cuarentena, pero me pareció interesante hablar de ese video que se convirtió en viral porque creo que fue una falta de tacto lo que le dijo a esas mujeres. Además, mi equipo le informó que tocaríamos el tema y ella dijo que no había problema. Sin embargo la comunicación era mala, no se le escuchaba y decidí cortar la entrevista.

Tilsa quiso dejar mal parado a tu equipo, pero el que quedó en evidencia fue Jackson Mora con el chat que mostraste donde él pide que lo aborden para que ella no se moleste.

Así es, no somos locos. Nosotros ponemos la puntería en gente que puede hacer travesuras y cuando le metemos micro es previo acuerdo con él. No me gusta dejar en evidencia estas cosas, pero todo lo provocó Tilsa que sale a victimizarse y un poco más me acusa de acoso... yo tengo que prevenir, cuidar a mis chicos y, si me pones en la disyuntiva de cuidar a Jackson Mora y mi equipo, obviamente que voy a salir a ‘pechar’ por mi equipo.