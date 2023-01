Magaly Medina dejó que su esposo, el notario Alfredo Zambrano, la grabe mientras ella se divierte bailando y no pudo evitar comparar su escena con la que protagonizaron Antonella Rocuzzo y Lionel Messi.

Y es que hace algunas semanas, la ‘Pulga’ captó en un video -que se volvió viral- los movimientos de la madre de sus tres hijos al ritmo de música electrónica, por lo que la ‘Urraca’ quiso compararse a ellos.

“Alfredo también tiene a su ‘Antonella’”, escribió junto a las imágenes que compartió en Instagram. Sin embargo, algunos de sus sus seguidores no dudaron en trolearla y en los comentarios escribieron: “Lo que tiene es su Tigresa del Oriente”.

KIKE SUERO EXPLOTA CONTRA MAGALY

En una entrevista a Trome, Kike Suero lanzó fuertes calificativos contra Magaly Medina y reafirmó que presentará una demanda en su contra luego que lo calificó de “drogadicto”. El humorista indicó que la popular ‘urraca’ le hizo mucho daño.

“No me he echado para atrás con respecto a las acciones legales, para nada, la voy a demandar porque me ha hecho mucho daño. Ella (Magaly Medina) me dijo directamente que era un drogadicto, así que debe tener pruebas para que diga algo así”, expresó.

No obstante, Kike Suero fue consultado sobre si considera que Magaly Medina debería ir a la cárcel. “No tanto así porque la prisión no se le desea a nadie, pero tiene que pagar por lo que ‘escupe’ o dice”, dijo.