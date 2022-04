Magaly Medina multiplicó por cero a Karen Dejo, luego que la ‘sabrosura’, dijo en el programa América hoy que se sentía ‘mancillada en su honorabilidad’ por la ‘Urraca’ al llamarla ‘bataclana’ después que difundió imágenes donde se le vio con dos caballeros, en distintas fechas, bastante cariñosa durante el feriado largo por Semana Santa.

Magaly, parece que está demasiado encendida la pradera con tu ‘ampay’ (de un conductor de Tv y su exreportera que difundirá esta noche) y la advertencia de Karen Dejo de una posible querella porque ‘mancillaste su honorabilidad’ al llamarla ‘bataclana’

Se dedica a dizque ‘defender su dignidad’ y jamás responde la pregunta de fondo. ¿Qué hace saliendo con dos a la vez?

Dice que está soltera, estaba bastante ofuscada en ‘América hoy’...

¿Entonces por qué se molesta ? Si ella está soltera y no le hace daño a nadie ¿Dónde está el problema? o le molesta que los involucrados hayan tratado de que yo no saque las imágenes y que el galán madurito no se haya cansado de negarla, en todo caso que les reclame a ellos. Si se sienten avergonzados o no quieren que sus nombres se vinculen con el de ella, no es mi problema.

¿Crees que se esté apresurando al decir que hablará con su abogado?

Así es, solo doy mi opinión teniendo en cuenta que tengo pruebas de lo que hablo. Tengo pruebas de amigos que me llamaron en nombre de sus galanes.

‘AMPAY’

Karen Dejo vuelve a tener notoriedad en el mundo del espectáculo tras ser ‘ampayada’ por las cámaras de “Magaly TV: La Firme” besando a un misterioso joven y en otro momento compartiendo con otro galán.

El espacio conducido por Magaly Medina lanzó las imágenes que muestran a la modelo en situaciones bastantes cariñosas con un joven, cuyo apellido es Rey de Castro.

“Karen Dejo a dos cachetes. En un solo fin de semana, exchica reality se besa con joven Rey de Castro, pero termina en Chaclacayo con su empresario madurito”, señala la voz en off.

SE DEFIENDE

Karen Dejo cuestionó que Magaly Medina haya intentado ‘vender’ una imagen que no le corresponde tildándola de ‘bataclana’ y vedette.

“Me da pena, yo mantengo mi vida personal en mi intimidad, en mi privacidad, no tiene por qué ser vulnerada por nadie, las decisiones que tome son netamente mías. Soy una mujer soltera, no estoy haciéndole daño a nadie. ¿Por qué la señora Magaly me tiene que cuestionar mi dignidad como mujer ? El hecho que sea una comentarista de espectáculos, una periodista, no le da derecho a defender su punto de vista...Me están diciendo que yo he sido una vedette, no lo he sido, además, no es nada malo, pero la forma como emplea con desprecio. Además, ha dicho que soy una ‘bataclana’, el significado es de una mujer que vive bailando en lugares de dudosa reputación”, agregó.

MÁS INFORMACIÓN :