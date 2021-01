LA DESTRUYE. Magaly Medina se refirió a una entrevista que dio Karen Schwarz a un medio local donde afirma que no fracasó en la televisión. La afirmación le causó gracia a la conductora de Magaly TV La Firme, quien se despachó a sus anchas contra la presentadora de Yo Soy.

Magaly Medina indicó que Karen Schwarz tiene muy buenos amigos en Latina. “Ahora está de arrimada en Yo Soy, cuánta más gente van a tener que agregar ahí. Ese es el único programa que les queda para recompensar, ella debe tener buenos amigos en esa casa televisora”, mencionó la conductora.

Magaly Medina precisó que el programa que condujo Karen Schwarz , Modo Espectáculos, fue un fracaso. “Se estrellaron como un coche sin piloto. Fracaso total, dos puntos con ella, que la anunciaban como la nueva sensación de los programas de espectáculo”, continuó la conductora.

La Urraca también dijo que Karen Schwarz parece Cantinflas por sus respuestas. “Santa Karen Schwarz, yo no entiendo la hipocresía absoluta que tiene en la vida, voy a hacer un programa de espectáculos, pero yo no digo nada, no criticó, pero traen un grupo de perdedores de la farándula y los hacen disparar con metralleta”.

Magaly medina sobre Karen Schwarz -TROME