LE DA CON PALO. Magaly Medina habló sobre la cancelación del programa de Karen Schwarz, Modo Espectáculos. La conductora aprovechó para burlarse de su colega y hasta la imitó, de este modo la Urraca celebra que enemiga de su ahijado Rodrigo González se haya quedado sin espacio televisivo.

Magaly Medina precisó que Karen Schwarz no conectó con el público. “La gente no la siguió, no la quiso seguir, el público la rechazó, ese horario era de Rodrigo González, no lo pudo llenar ella”, indica.

La conductora agrega que Karen Schwarz cometió un error al victimizarse. “Las vistimas en este país no sintonizan con la mayoría de la gente, no nos gusta la gente hipócrita, doble cara”, añade Magaly Medina.

Magaly Medina continúa despotricando contra la conductora. “La gente lo reconoce o ustedes no creen que reconocen a la “ay es que yo soy una dama, yo soy una mamá, ama de casa, yo esas cosas no, me ofendo cuando me dicen””, menciona.

Magaly imita a Karen Schwarz (TROME)