SE FUE CON TODO. En su último programa, Magaly Medina recordó la enemistad que tiene con Karen Schwarz pese a que en el pasado era grandes amigas. La ‘urraca’ arremetió contra la conductora tras la indirecta que le dio durante su presentación en el magazine ya desaparecido ‘Mujeres al Mando’.

Magaly recordó lo que dijo Karen en Latina y leyó sus palabras en pleno programa EN VIVO. Precisó que intenta hacerse “la suavecita”, pero luego “muerde y tira su veneno”.

“ Siempre escucho que dicen que la televisión es una jungla. Señores, no es una jungla. Somos seres humanos que sentimos, que pensamos, que queremos, que amamos, que nos equivocamos. Jungla solamente los animales y aquí no hay animales, hay seres humanos”, fue lo que dijo la esposa de Ezio Oliva.

¿QUÉ LE DIJO MAGALY MEDINA?

Pese haber sido íntimas en el pasado, Magaly Medina no dudó en responderle a Karen Schwarz. Cuestionó su permanencia en Latina, pues los programas que conduce no funcionaría como quisiera.

“Por eso le decían mosca muerta, ahora entiendo. Es así pues, aparenta que es buena y luego te clava el puñal por la espalda. La única que habla de jungla acá soy yo. Cómo te explico que esto es una figura literaria, yo estoy hablando en metáfora. Estoy haciendo una metáfora con los animales de una selva, con el tigre con el león, el rating sería nuestra presa y por esa presa matamos, por eso lo comparo. El más fuerte sobrevive”, sentenció.

Magaly revive su enemistad con Karen Schwarz: “Se hace la suavecita, pero luego muerde y tira veneno”

En esa línea, señaló que Karen solo está en Latina para cubrir espacios que quedan al aire. Esto en referencia a la co-conducción en ‘Yo Soy’.

“ A ti te mandaron a tu casa, no pudiste sobrevivir, has venido a tapar huecos en Latina, tapas huecos de varios programas por los que has pasado... Lo único que le ha funcionado es cuando ella hacia Espectáculos, hace bastante tiempo, eso si le funcionaba , pero luego le vino una seguidilla de nada. En Yo Soy está tapando un hueco ahora, porque en una época ella era la tapa hueco más famosa de Latina. Faltaba alguien y la ponían a ella ahí”, dijo.