FUTURA MAMÁ. Karla Tarazona fue entrevistada por Magaly Medina y comentó cómo se siente Melissa Klug con la noticia del embarazo de su hija Samahara Lobatón.

Karla Tarazona reveló que Melissa Klug sabía sobre la noticia hace mucho tiempo. “Yo me enteré en mi cumpleaños, el 18 de mayo, la felicité a la futura nona”, dijo la locutora radial sobre los sentimientos que está experimentando su mejor amiga con la noticia del embarazo de su hija Samahara Lobatón.

Además, Karla Tarazona expresó que espera que el embarazo logre acercar a Samahara Lobatón y a Melissa Klug. “Uno cuando es mamá comprende a su mamá, esperamos que esto la haga recapacitar”, mencionó la locutora radial.

Karla Tarazona también contó que Melissa Klug siempre espera con los brazos abiertos a su hija Samahara Lobatón. No obstante, la locutora radial dio a entender que entre Melissa y Samahara hay un acercamiento por la noticia del embarazo y del futuro pequeño que está en camino.

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, informó que está embarazada a través de su cuenta de Instagram. Aunque lo negó en varias ocasiones la hija de la chalaca y el exfutbolista Abel Lobatón escribió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram sobre su embarazo.

“Ya se soy súper joven, me falta mucho Por vivir, no se lo que me espera, pero saben algo para todos los que van a querer mandar su mala vibra, lo viviré con bebé (porque recién sabré el sexo) seré feliz con bebé y seré la mejor mamá que pueda ser ❤️TUS PAPITOS TE ESPERAMOS CON TODO EL AMOR DE ESTE MUNDO PARA SER FELICES ✨”, escribió Samahara Lobatón en su cuenta de Instagram.

Magaly Medina entrevista a Karla Tarazona por embarazo de Samahara Lobatón (TROME)





