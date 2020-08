Magaly Medina hizo una impactante revelación luego de que su cuenta de Instagram fuera hackeada. La conductora negó que los autores de este ataque hayan sido los del grupo La Beba Army, con quienes se enfrentó hace unos meses por el destape de Andrés Wiese.

La periodista sufrió una nueva vulneración a su cuenta de Instagram por parte de delincuentes informáticos que publicaron imágenes de chicas semidesnudas en su perfil.

Recordemos que, hace unas semanas, Magaly Medina se enfrentó a la Beba Army, y los acusó públicamente de querer robar los datos de su cuenta, luego del escándalo de Andrés Wiese.

Debido a esto, Magaly Medina tuvo que cerrar su cuenta para evitar que el ataque se consume. Se desconoce si este hackeo viene de parte de este grupo que ya había sido denunciado por la conductora ante la Policía informática.

Sin embargo, la pelirroja animadora sorprendió al indica que hizo las paces con La Beba Army y que considera que ellos no fueron los que hackearon su cuenta.

“El día empezó mal, me hackearon, hackearon mi Instagram. No, y no fueron los de la Beba Army, no, porque ya los del ¡Los del Gaaa! son mis fans, son mis followers, mis seguidores también, ya me amisté con ellos”, dijo Magaly Medina.

