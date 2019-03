Magaly Medina lamentó cancelación de la boda entre Sheyla Rojas y Pedro Moral

Sheyla Rojas y Pedro Moral, a través de un comunicado, confirmaron el fin de su relación y la cancelación de su boda, programada para mayo de este año. En tanto, Magaly Medina lamentó esta situación porque 'Sheyla y Moral hacían bonita pareja'.



La conductora dijo que no está pasando por un buen momento, pero es una mujer fuerte.

“(La ruptura) es un tema que no lo quiero tocar ni voy a tocar.... De hecho no es un momento bonito para mí, para Pedro, ni para la familia. Lo que sí voy a decir es que soy una mujer fuerte, que nada ni nadie me va a quitar la sonrisa”, dijo Sheyla en el programa ‘En boca de todos’.

De otro lado, la rubia reveló que hace unas semanas ya tenían listo el comunicado anunciando el fin de su relación.



“Mi amistad con él va a ser para siempre. Pero como relación, no puedo decir un no rotundo, pero por el momento está así. Este comunicado ya lo habíamos hecho hace varias semanas y, bueno, ya está. Salió el día que tenía que lanzarse y como dice ahí, es de mutuo acuerdo”, indicó.

HACÍAN BONITA PAREJA



De otro lado, Magaly Medina lamentó que Sheyla Rojas y Pedro Moral ya no se casen, porque ‘hacían bonita parejita’ y cree que el reciente problema que la ‘Leona’ tuvo con Antonio Pavón pudo influir en esta decisión.



Magaly, ¿sabes que Sheyla y Pedro ya no se casan?

Sí, qué pena. Hacían una bonita pareja... A los dos se les veía enamorados.

¿Será por el problema que Sheyla tuvo con Pavón?

Quizás ese problema feo influyó. No podemos saber.



Y ya estaba todo avanzado para la boda que estaba programada para el 4 de mayo.

Pero a veces es mejor darse cuenta antes y escoger caminos separados, que llegar al altar arrastrando problemas sin resolver. Es una pena.