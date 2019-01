Magaly Medina lanza sus dardos contra Latina en su programa de regreso a ATV | VIDEO

Magaly Medina realizó su esperado regreso a ATV, con su nuevo programa Magaly TV La Firme y en su presentación lanzó sus dardos más afilados contra su antigua casa, Latina. La popular urraca hizo una comparación entre la espectacular escenografía de su nuevo programa, con la que tenía en Latina, que según narró, 'solo eran dos palmeras de cinco soles y un triplay'.



Muy feliz con su regreso a su antigua casa ATV, Magaly Medina mostró el nuevo set que le preparó el canal para su programa Magaly TV La Firme.



Fiel a su estilo, Magaly Medina no perdió tiempo y comparó esta escenografía con el set que tenía en Latina.

"Miren ustedes el maravilloso estudio que me han hecho, tengo que decirlo en comparación con Latina que solo tenía 2 palmeras de cinco soles, tenía un poco de triplay por algún lado y no había un piso que brille, como se nota que acá me quieren", manifestó Magaly Medina.



Magaly Medina también se autodenominó como una 'hija pródiga'. "Gracias ATV por recibirme así. Sentí que estaba viviendo como la Cenicienta junto a la madrastra", manifestó.

La popular 'Urraca' agradeció el recibimiento que le brindaron en ATV y también destacó que volvió a trabajar con el productor Ney Guerrero.



En este primer programa Magaly Medina prometió que tendrán 'raje profundo, rico, delicioso y mucha diversión' en Magaly TV La Firme.